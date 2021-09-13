При организации ЗПЧ Армении состоялась конференция учреждений по правам человека стран Средиземноморья

При содействии Ассоциации Омбудсменов стран Средиземноморья 10 сентября состоялась онлайн-конференция «Современные технологии и медиа в работе Омбудсмене», организованная Омбудсменом Армении. Как передает «Арменпресс», Офис Омбудсмена сообщает, что в обсуждениях участие приняли правозащитные учреждения из Албании, Бельгии, Дании, Хорватии, Кипра, Германии, Греции, Мальты, Израиля и из других стран.

В своем вступительном слове Защитник прав человека Армении Арман Татоян отметил, что в настоящее время современные технологии стали незаменимым источником информации, благодаря которой информация представляемая общественности стала более доступной и эффективной.

Со вступительной речью выступил Андреас Потакис, президент Средиземноморской ассоциации Омбудсменов. Он поблагодарил Защитника прав человека Армении за организацию мероприятия и за использование современных технологий.

Помощник Защитника прав человека РА Татевик Манукян в ходе обсуждения представила деятельность Защитника в направлении повышения осведомленности общественности и технологии, используемые в этих работах.

В частности, она отметила, что Защитник прав человека Армении запустил автоматизированную систему «Советник по правам заключенного», которая работает в приложении «Мессенджер» социальной сети Facebook. В системе уже более 300 вопросов и ответов, касающихся прав лиц, лишенных свободы. Автоматизированная система на армянском и английском языках дает советы по основным правам лиц, лишенных свободы, их родственников и других лиц.

Запущена и другая важная программа - это информационная кампания Омбудсмена. В рамках призыва «Я против насилия» снят и представлен общественности видеоматериал о законодательных возможностях защиты лиц, подвергшихся насилию в семье, с призывом о равенстве в семье. На остановках Еревана размещены постеры, которые предоставляют гражданам возможность активизировать фотографию с помощью приложения Arloopa и отправить видеообращение.

Защитник прав человека Республики Армения на сайте ombuds.am запустил двуязычное мобильное приложение, которое дает возможность ознакомиться с информацией, касающейся деятельности Защитника прав человека, связаться с Защитником прав человека. Оно доступно в App Store Google Google Play.

Участники конференции обмен опытом, который позволит более эффективно организовать работу, сочли очень важным.