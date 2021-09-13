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При организации ЗПЧ Армении состоялась конференция учреждений по правам человека стран Средиземноморья

При организации ЗПЧ Армении состоялась конференция учреждений по правам человека стран Средиземноморья

При содействии Ассоциации Омбудсменов стран Средиземноморья 10 сентября состоялась онлайн-конференция «Современные технологии и медиа в работе Омбудсмене», организованная Омбудсменом Армении. Как передает «Арменпресс», Офис Омбудсмена сообщает, что в обсуждениях участие приняли правозащитные учреждения из Албании, Бельгии, Дании, Хорватии, Кипра, Германии, Греции, Мальты, Израиля и из других стран.

В своем вступительном слове Защитник прав человека Армении Арман Татоян отметил, что в настоящее время современные технологии стали незаменимым источником информации, благодаря которой информация представляемая общественности стала более доступной и эффективной.

Со вступительной речью выступил Андреас Потакис, президент Средиземноморской ассоциации Омбудсменов. Он поблагодарил Защитника прав человека Армении за организацию мероприятия и за использование современных технологий.

Помощник Защитника прав человека РА Татевик Манукян в ходе обсуждения представила деятельность Защитника в направлении повышения осведомленности общественности и технологии, используемые в этих работах.

В частности, она отметила, что Защитник прав человека Армении запустил автоматизированную систему «Советник по правам заключенного», которая работает в приложении «Мессенджер» социальной сети Facebook. В системе уже более 300 вопросов и ответов, касающихся прав лиц, лишенных свободы. Автоматизированная система на армянском и английском языках дает советы по основным правам лиц, лишенных свободы, их родственников и других лиц.

Запущена и другая важная программа - это информационная кампания Омбудсмена. В рамках призыва «Я против насилия» снят и представлен общественности видеоматериал о законодательных возможностях защиты лиц, подвергшихся насилию в семье, с призывом о равенстве в семье. На остановках Еревана размещены постеры, которые предоставляют гражданам возможность активизировать фотографию с помощью приложения Arloopa и отправить видеообращение.

Защитник прав человека Республики Армения на сайте ombuds.am запустил двуязычное мобильное приложение, которое дает возможность ознакомиться с информацией, касающейся деятельности Защитника прав человека, связаться с Защитником прав человека. Оно доступно в App Store Google Google Play.

Участники конференции обмен опытом, который позволит более эффективно организовать работу, сочли очень важным.                            
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