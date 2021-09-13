СМИ сообщило о гибели трех военных при нападении террористов ИГ* в Ираке

Боевики террористической группировки "Исламское государство"* в воскресенье совершили два нападения на военнослужащих Ирака на востоке страны, в результате чего погибли три человека и двое пострадали, сообщило иракское агентство Shafaq со ссылкой на источник.

По его данным, группа боевиков сначала напала на военнослужащих одного из полков первого дивизиона иракской армии в районе Эль-Азим в провинции Дияла. В бою был ранен один иракский солдат, а также оказалась повреждена тепловизионная камера,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Через несколько часов террористы атаковали военных из другого полка в деревне ат-Талаа. Боевики захватили объект армии, убили троих иракских военнослужащих, еще один пострадал.

"Группа террористов забаррикадировалась там и ударила по силовикам, которые бросились на поле боя. Столкновения идут до сих пор", - добавил источник агентства.

В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над ИГ* в стране, однако иракская армия при поддержке подразделений народного ополчения и международной коалиции продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.