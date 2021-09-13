Президент РА принял посла Германии по случаю завершения его дипломатической миссии в Армении

Президент Республики Армения Армен Саргсян принял чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Германия в Республике Армения Михаэля Банцхафа в связи с завершением его дипломатической миссии в нашей стране. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление по связям с общественностью Аппарата президента РА.

Президент Саргсян поблагодарил посла Банцхафа за его вклад в углубление армяно-германских связей, укрепление дружбы между двумя странами и народами. Президент отметил, что, будучи молодой парламентской республикой, Армения имеет возможность познакомиться с опытом Германии, имеющей традиции парламентского правления, и поблагодарил за содействие и сотрудничество в деле обмена опытом.

Михаэль Банцхаф отметил, что он и впредь будет добрым другом Армении, и будет стараться как можно больше способствовать развитию отношений между двумя странами.