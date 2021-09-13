Талибы намерены убрать из программ вузов предметы, противоречащие шариату

Движение "Талибан"* собирается убрать из программ афганских университетов предметы, противоречащие законам шариата, сообщает телеканал Tolo News.

Ранее агентство Khaama Press сообщило, что студентов университетов ждут изменения в программе: второстепенные предметы заменят на более современные, чтобы афганцы могли конкурировать со студентами из других стран.

"Каждый предмет, который противоречит законам ислама, будет исключен (из программы)", - приводит телеканал слова и.о. министра высшего образования Афганистана Абдула Баки Хаккани,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На данный момент не уточняется, от каких именно дисциплин собираются отказаться власти.

Министерство высшего образования также обещает в будущем запустить специальную программу, которая позволит студентам проходить обучение за рубежом.