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Министр обороны Армении примет участие в заседаниях уставных органов ОДКБ и Совета коллективной безопасности

Министр обороны Армении примет участие в заседаниях уставных органов ОДКБ и Совета коллективной безопасности

Делегация, во главе с министром обороны РА Аршаком Карапетяном, 13 сентября 2021 года на полигоне «Мулино» в Нижнем Новгороде примет участие в наблюдении за активным этапом совместных стратегических учений Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021». Об этом, как передает «Арменпресс», сообщает Управление по связям с общественностью Информационного центра Министерства обороны Республики Армения.

Затем, 15-16 сентября, делегация во главе с министром обороны РА примет участие в заседаниях уставных органов ОДКБ (министров иностранных дел, Совета министров обороны, Комитета секретарей Совета безопасности), которые пройдут в Душанбе, а также Совета коллективной безопасности.


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