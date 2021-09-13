Азербайджан в любой момент может отрезать Капан: Ваге Акопян

Депутат фракции «Айастан», бывший губернатор Сюникской области Ваге Акопян рассказал о ситуации в Сюнике, отметив, что азербайджанская сторона наглеет от вседозволенности и уступок.

«Азербайджанская сторона на Воротанской дороге установила полицейский пункт. В Интернете появились видеоролики и, согласно моей информации, они останавливают иранские грузовики, требуют таможенные пошлины, и лишь затем позволяют им продолжить путь», - как сообщает «Арменпресс», Акопян рассказал об этом журналистам.

Сообщение, распространенное Службой национальной безопасности, в котором Воротан упоминается с азербайджанским топонимом, депутат считает совершенно непонятным: «Что это означает, нас постепенно приучают, что это азербайджанская территория?»

По словам Ваге Акопяна, сегодня нет более важной проблемы, чем Сюник.

«Азербайджанская сторона в любой момент может отрезать Капан. Немедленное отстранение премьер-министра РА Никола Пашиняна станет решением всех проблем», - добавил Акопян.

Согласно заявлению Службы национальной безопасности, на участке поселка Эйвазлы, возле поселка Воротан на межгосударственной дороге Горис-Капан полиция Азербайджанской Республики проверяет водителей грузовиков и документы на грузы автомобилей с иранскими номерными знаками.

Как сказано в сообщении СНБ, азербайджанская полиция досмотр иранских грузовиков проводит с 12:00 12 сентября.