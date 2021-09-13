Израиль ударил по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуски ракет

Израиль ударил по объектам движения ХАМАС в ответ на пуски ракет с территории сектора Газа, сообщила пресс-служба армии.

"Террористы в Газе уже три ночи подряд обстреливают Израиль ракетами, подвергая опасности жизни людей в Газе и Израиле. В ответ мы нанесли удар по четырем объектам ХАМАС, которые использовались для военных учений, по оружейной мастерской и по входу в подземный туннель террористов", - говорится в сообщении армейской пресс-службы, размещенном в Twitter,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее военные сообщали, что вечером в воскресенье и в ночь на понедельник из сектора Газа по Израилю были выпущены ракеты. Система ПВО "Железный купол" их успешно перехватила.