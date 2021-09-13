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В Армении подтверждено 296 случаев заражения COVID-19

В Армении подтверждено 296 случаев заражения COVID-19

В Армении за последние сутки проведено 6 659 тестов. По состоянию на 11:00 13 сентября подтверждено 296 новых случаев заражения COVID-19. 577 заболевших вылечились, есть 16 летальных исходов.

Всего проведено 1 616 849 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

В  Армении всего подтверждено 249 146 случаев заражения COVID-19, 233 105 из которых вылечились, есть 5 018 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 10 040 пациентов.

В предыдущий день зарегистрирован 1 случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной  инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 1 175.


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