В Москве были исполнены произведения Арно Бабаджаняна
По инициативе Мемориального фонда Арно Бабаджаняна и при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении в Москве, в Рахманиновском зале Консерватории им. П.И. Чайковского прошел концерт, посвященный 100-летию великого композитора Арно Бабаджаняна. Как передает «Арменпресс», Управление информации и по связям с общественностью Министерства НОКС сообщило, что в концерте участвовали армянские и российские музыканты. Были исполнены классические произведения Бабаджаняна. На мероприятии выступил заместитель министра НОКС РА Ара Хзмалян.
За организацию мероприятий юбилейного года Арно Бабаджаняна заместитель министра награжден юбилейной медалью «Арно Бабаджанян».
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