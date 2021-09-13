От COVID-19 вакцинировано более 335 000 человек: процесс вакцинации продолжается

По состоянию на 12 сентября от COVID-19 в Армении вакцинировано 335 721 человек.

Как передает «Арменпресс», Минздрав Армении сообщает, что 215 278 человек получили первую дозу, а 120 443 человека - вторую дозу.

Прививки препаратами «Коронавак» (только 2-я доза), «АстраЗенека», «Спутник-V», «Синофарм» согласно заявлению, на добровольной основе могут получать лица старше 18 лет. Вакцинация проводится в организациях первичной медико-санитарной помощи во все дни недели. По субботам и воскресеньям установлены дежурства с 10:00 до 16:00 », - сообщили в Минздраве РА.

В Армении могут прививаться и иностранные граждане, прививки бесплатные.