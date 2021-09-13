В Аргентине произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Аргентине, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зафиксировано в 5.18 по времени UTC (8.18 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 76 километрах к северо-западу от города Сан-Антонио-де-лос-Кобрес, очаг залегал на глубине 177 километров,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным Геологической службы США (USGS), магнитуда землетрясения в Аргентине составила 6,2.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.