В Ереване, Чаренцаване, Иджеване и в Капане будут отключения газоснабжения

В целях проведения плановых работ 14 сентября с 09:00 до 20:00 будут отключения газоснабжения потребителей и общественных объектов различного назначения кварталов: Одесса, Додохян, Раздан административного района Шенгавит города Ереван. С 10:00 до 13:00 домов 7 ряда с 1 по 9, 6 ряда 20, 22, 28, 30, 8, 8 ряда с 1 до 3, 9 ряда с 28 до 54, района Сари Тага административного района Эребуни. С 10:00 до 17:00 потребителей газа 6-го микрорайона города Чаренцаван Котайкской области, с 10:00 до 17:00 потребителей газа улицы Метагагорцнер города Иджеван Тавушской области. С 13:00 до 17:00 района Ашотаван города Капан, Сюникской области.

«Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04», - говорится в сообщении, распространенном компанией «Газпром Армения».