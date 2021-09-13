Выпущена памятная монета, посвященная 30-летию Республики Армения

Центральный банк Армении выпустил в обращение памятную монету, посвященную 30-летию Республики Армения. Как передает «Арменпресс», служба по связям с общественностью Центрального банка сообщает, что на аверсе монеты, на фоне знака вечности - герб Республики Армения. Реверс стилизован под триколор и украшен надписью «30 лет». Авторы эскизов - Арутюн Самуэлян и Вардан Варданян. Памятная монета отчеканена в Литве. Технические критерии: номинал 5 000 драмов, металл/сорт: серебро 9 250 пробы, вес: 168.1 г, количество: 300 штук.

Памятные монеты - это монеты, отчеканенные из драгоценных металлов, которые выпускаются, для представления национальных, международных, исторических, культурных и других ценностей страны, увековечивания их в металле, а также удовлетворения спроса нумизматического рынка.

Период Третьей республики истории Армении начался 21 сентября 1991 года. Были определены символы государственности: флаг Республики Армения, герб, гимн. Учреждены государственные награды - звания, ордена и медали. 22 ноября 1993 года в обращение была введена национальная валюта РА - драм. Формирование независимого демократического государства способствовало сохранению и укреплению национального самосознания, традиций, повысило роль Армянской Апостольской церкви в общественной жизни. Одним из важнейших достижений периода независимости является создание Национальной армии как гаранта Армянской государственности.

Сегодня Армения является членом Организации Объединенных Наций, Содружества Независимых Государств, Совета Европы, Всемирной торговой организации и более 40 других международных организаций Евразийского экономического союза.