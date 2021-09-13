«Айастан» предлагает организовать обсуждение незаконных действий Азербайджана

Фракция «Айастан» Национального собрания Армении требует обсуждения незаконных действий Вооруженных сил Азербайджана, совершаемых им на дороге Горис-Капан.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании НС заявил депутат фракции Арцвик Минасян.

Заявление СНБ, касающееся этих действий, Минасян назвал «ничего не говорящим».

«Исходя из того, что мы - страна с парламентским правлением, фракция «Айастан» требует определить формат обсуждений, чтобы, мы, наконец, смогли правильно понять, что же происходит, тем более что в заявлении СНБ полностью использована азербайджанская терминология», - отметил Арцвик Минасян.

Представитель той же фракции Гегам Манукян спросил у спикера НС, собирается ли правительство отреагировать на предложение пригласить в НС директора СНБ. Председатель НС Ален Симонян отметил, что с его стороны принят стиль работы, во всех возможных случаях никоим образом не отказывать и использовать все возможности.

«Как предложил Арцвик Минасян, мы обсудим этот вопрос в определенном формате. Я не исключаю, что мы примем это предложение», - сказал он.

12 сентября Служба национальной безопасности Армении сообщило, что на участке поселка Эйвазлы возле поселка Воротан на межгосударственной дороге Горис-Капан полиция Азербайджанской Республики проверяет водителей и документы на грузы грузовых автомобилей с иранскими номерными знаками. Пограничники Службы национальной безопасности РА и военнослужащие пограничной службы ФСБ России проводят совместную работу по разрешению ситуации.