В Японии признали уникальность российского автомобиля УАЗ

Обозреватель портала Kuruma News включил российский УАЗ в список уникальных кроссоверов мира.

Автор обратил внимание, что в России до сих пор выпускают полноприводный фургон УАЗ-452, который был создан в 1965 году, а текущая модель именуется СГР,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Внешне УАЗ напоминает старые добрые японские коммерческие автомобили с округлым кузовом и симпатичной передней частью с двумя круглыми фарами и небольшой решеткой радиатора", — подчеркнул обозреватель.

Журналист считает, что автомобиль практически не изменился внешне и в техническом отношении с момента выпуска.

"Это означает, что он не такой мощный и безопасный, как современные автомобили, но его простота и надежность подразумевают, что он, скорее всего, останется в эксплуатации", — заключил автор.