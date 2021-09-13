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Началось заседание Национального собрания Армении

Началось заседание Национального собрания Армении

Началось заседание Национального собрания Армении восьмого созыва.

Как передает «Арменпресс», в повестке заседания 3 вопроса.

Парламент рассмотрит вопросы избрания члена комиссии по предотвращению коррупции, избрания кандидата на пост судьи Кассационного суда.

На обсуждение также будет вынесено сообщение о деятельности Центральной избирательной комиссии Республики Армения.


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