Началось заседание Национального собрания Армении
Началось заседание Национального собрания Армении восьмого созыва.
Как передает «Арменпресс», в повестке заседания 3 вопроса.
Парламент рассмотрит вопросы избрания члена комиссии по предотвращению коррупции, избрания кандидата на пост судьи Кассационного суда.
На обсуждение также будет вынесено сообщение о деятельности Центральной избирательной комиссии Республики Армения.
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