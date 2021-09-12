Премьер Греции сообщил о заключении соглашения об оборонном сотрудничестве с США

Соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве Греции и США будет заключено на пять лет. Это подтвердил в воскресенье греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис на традиционной пресс-конференции, которая проходила на 85-й Салоникской международной ярмарке. Прямую трансляцию пресс-конференции вел государственный телеканал ERT1, сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на вопрос, будет ли новое оборонное соглашение с США продлеваться раз в пять лет, а не ежегодно, как в настоящее время, премьер сказал: "Информация точная. Мы обсуждаем продление до пяти лет соглашения об оборонном сотрудничестве, чтобы не нужно было его обновлять на ежегодной основе. Это позволит обеим сторонам проводить соответствующее планирование", - сказал премьер.

По его словам, это является "подтверждением присутствия США в Греции там, где они ранее не были представлены, а также стратегического сотрудничества двух стран". "Оно сейчас находится на таком уровне, на каком не было никогда, и благодаря воле президента [США Джо] Байдена, но главным образом благодаря важнейшей поддержке со стороны конгресса [США] в отношении справедливых национальных требований в Восточном Средиземноморье. Я считаю, что Греция сегодня является очень надежным переговорщиком в Восточном Средиземноморье. И я считаю, что соглашение об оборонном сотрудничестве с пятилетним сроком его продления является взаимным подтверждением того, что такие соглашения могут работать на благо обеих сторон", - сказал Мицотакис.