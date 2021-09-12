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В Палате адвокатов  Армении  начались выборы председателя ПА

В Палате адвокатов  Армении  начались выборы председателя ПА

В Палате адвокатов Республики Армения  начались выборы председателя Палаты. Число адвокатов, принявших участие в голосовании — 2352 человека.  

Как сообщили Арменпресс в Палате адвокатов Республики Армения, голосование началось в 9:30 часов  и продлится до 17:30 часов. Сразу после окончания голосования счетная комиссия приступит к подсчету голосов. 

Кандидатами на пост председателя Палаты адвокатов РА являются Симон Альбертович Бабаян и  Геворг Ваникович Гёзалян.

 

 

 

 

 

 

 


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