В Армении погода  ожидается преимущественно без осадков

Днем 12 сентября, 15-16 сентября в Армении осадков не ожидается. Во второй половине дня и ночью 13-14 сентября и 17 сентября в некоторых регионах республики ожидаются дожди и грозы.

Ветер юго-западный, со скоростью 5-10 м/с. Во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

14-15 сентября температура воздуха постепенно повысится на 2-3 градуса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в дневные часы 12 сентября, а также 13-17 сентября в Ереване осадков не ожидается.