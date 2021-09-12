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В Армении погода  ожидается преимущественно без осадков

В Армении погода  ожидается преимущественно без осадков

Днем 12 сентября, 15-16 сентября в Армении осадков не ожидается. Во второй половине дня  и ночью 13-14 сентября и 17 сентября  в некоторых регионах республики ожидаются  дожди и  грозы.  

Ветер   юго-западный, со скоростью 5-10 м/с. Во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. 

14-15 сентября температура воздуха постепенно повысится на 2-3 градуса.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в дневные часы 12 сентября, а также 13-17 сентября в Ереване осадков не ожидается.


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