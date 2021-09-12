В Кабуле приземлились два самолета с сотрудниками ООН, сообщили СМИ

Два самолета с сотрудниками ООН, которые покинули Афганистан в прошлом месяце, приземлились в аэропорту Кабула, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на чиновника из аэропорта. Об этом передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Два принадлежащих ООН самолета с группами ООН, которые покинули (Афганистан – ред.) в прошлом месяце, приземлились в (аэропорту Кабула – ред.)", - заявил чиновник.

Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

ября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.