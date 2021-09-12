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COVID-19:  в   Арцахе за сутки заразился один человек

COVID-19:  в   Арцахе за сутки заразился один человек

11 сентября в Арцахе было проведено 49 анализов, по  результатам которых был зарегистрирован 1 случай заболевания коронавирусом. 

Об этом  Арменпресс  сообщили в Министерстве  здравоохранения Республики Арцах.

«В настоящее время стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 20 инфицированных.  Врачи оценивают состояние здоровья 4 пациентов как тяжелое, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому», - сообщает источник, согласно которому 2021 году в Арцахе в лаборатории на выявление коронавируса обследовано 12249 граждан, у 1089 из которых зарегистрированы положительные результаты анализов.

Министерство здравоохранения  Арцаха еще раз призывает граждан следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как  можно раньше. 

Как говорится в сообщении Министерства здравоохранения Арцахской Республики, вакцинация против коронавирусной болезни (COVID-19) проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения  Республики Арцах, в медицинском объединении «Аревик», в районных медицинских объединениях.

 


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