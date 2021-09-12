COVID-19:  в   Арцахе за сутки заразился один человек

11 сентября в Арцахе было проведено 49 анализов, по результатам которых был зарегистрирован 1 случай заболевания коронавирусом.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Арцах.

«В настоящее время стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 20 инфицированных. Врачи оценивают состояние здоровья 4 пациентов как тяжелое, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому», - сообщает источник, согласно которому 2021 году в Арцахе в лаборатории на выявление коронавируса обследовано 12249 граждан, у 1089 из которых зарегистрированы положительные результаты анализов.

Министерство здравоохранения Арцаха еще раз призывает граждан следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как можно раньше.

Как говорится в сообщении Министерства здравоохранения Арцахской Республики, вакцинация против коронавирусной болезни (COVID-19) проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения Республики Арцах, в медицинском объединении «Аревик», в районных медицинских объединениях.