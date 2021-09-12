Гюмри: 12 сентября - последний день выдвижения кандидатов на выборы ОМС

12 сентября - последний день выдвижения кандидатов на выборы Органов местного самоуправления в Гюмри.

Политические силы вправе представить свои пропорциональные списки в Избирательную комиссию до 18:00 часов 12 сентября, а регистрация избирательных списков партий и партийных блоков будет проходить с 12 сентября по 18:00 часов 17 сентября.

Как сообщили Арменпресс в ИК № 31, на данный момент для участия в выборах Органов местного самоуправления подали заявки 6 политических сил: социальная партия «Блок Баласаняна», блок «Гюмри сможет!», Национальная христианская партия «Пробуждение», Коммунистическая партия, партия «Достойный путь» и новообразованный блок «Айракахак» (город отцов).

11 сентября гюмрийское отделение партии «Гражданский договор» опубликовало список своих кандидатов в Совет старейшин города. Выдвижение кандидатов партии ГД состоится 12 сентября.

Арменуи Мхоян