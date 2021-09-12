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Гюмри: 12 сентября - последний день выдвижения кандидатов на выборы ОМС

Гюмри: 12 сентября - последний день выдвижения кандидатов на выборы ОМС

12 сентября - последний день выдвижения кандидатов на выборы Органов  местного самоуправления в Гюмри.

Политические силы вправе  представить свои пропорциональные списки в Избирательную комиссию до 18:00 часов 12 сентября, а регистрация избирательных списков партий и партийных блоков будет проходить с 12 сентября  по 18:00 часов 17 сентября. 

Как сообщили  Арменпресс  в ИК № 31, на данный момент для участия в выборах Органов  местного самоуправления подали заявки 6 политических сил: социальная  партия «Блок Баласаняна», блок «Гюмри сможет!», Национальная христианская партия «Пробуждение», Коммунистическая партия, партия «Достойный путь» и новообразованный блок «Айракахак» (город отцов). 

11 сентября гюмрийское отделение партии «Гражданский договор» опубликовало список своих кандидатов в Совет старейшин города. Выдвижение кандидатов партии ГД состоится 12 сентября.

 

Арменуи Мхоян


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