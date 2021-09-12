Католикосат Великого Дома Киликийского выделил $4 млн на строительство домов в Бурдж Хаммуде

Католикос Великого Дома Киликийского Его Святейшество Патриарх Арам I принял членов муниципального совета Бурдж-Хамуда во главе с мэром Мартиком Погосяном. Они посетили Его Святейшество, чтобы от имени муниципалитета и жителей, выразить свою сердечную благодарность Католикосату за помощь в 4 млн долларов, выделенных на проект строительства общественных домов, инициированный муниципалитетом.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Католикосата Великого Дома Киликийского.

«Выступая от имени муниципалитета, мэр Мартик Погосян сказал: «От имени городского совета Бурдж-Хаммуда мы обращаемся к Вам с просьбой выразить нашу благодарность и высокую признательность за Вашу отцовскую заботу и внимание».

Погосян сказал, что последним ярким проявлением патриаршей долгосрочной заботы стало «удовлетворение потребностей и проблем ливанских армян Бурж Хаммуда и народа Ливана», проблем комплекса Сен-Жак сразу же после бомбардировки порта Бейрута.

Приветствуя мэра и членов совета, Его Святейшество сказал: «То, что мы делаем с нашими людьми, - это наш долг и в то же время наша честь. Что бы мы ни делали, мы в долгу перед людьми. Когда мы говорим, что церковь принадлежит народу, это не лозунг, а сама глубинная суть церкви, из которой проистекает ее миссия. Мы лично и наш Святой Престол будем и впредь практически с полной преданностью поддерживать наш народ. Восстановление ливанских армян является приоритетом. При активном участии каждого из нас мы продолжим восстановление ливанского армянства, возрождение, реорганизацию его структур и поддержку нуждающихся семей».

По этому случаю Его Святейшество подчеркнул необходимость сохранения сильного армянского имиджа Бурдж Хаммуда», - говорится в заявлении.