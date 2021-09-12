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Католикосат Великого Дома Киликийского выделил $4 млн на строительство домов в Бурдж Хаммуде

Католикосат Великого Дома Киликийского выделил $4 млн на строительство домов в Бурдж Хаммуде

Католикос Великого Дома Киликийского Его Святейшество  Патриарх Арам  I   принял членов муниципального совета Бурдж-Хамуда во главе с мэром Мартиком Погосяном. Они посетили Его Святейшество, чтобы от имени муниципалитета и жителей,   выразить свою сердечную благодарность Католикосату за помощь в 4 млн долларов, выделенных на проект строительства общественных домов, инициированный муниципалитетом. 

Об этом Арменпресс  сообщили в пресс-службе  Католикосата Великого Дома Киликийского.

«Выступая от имени муниципалитета, мэр Мартик Погосян сказал: «От имени городского совета Бурдж-Хаммуда мы обращаемся к Вам с просьбой выразить нашу благодарность и высокую признательность за Вашу отцовскую заботу и внимание». 

Погосян сказал, что последним ярким проявлением патриаршей долгосрочной заботы стало «удовлетворение потребностей и проблем ливанских армян Бурж Хаммуда и народа Ливана», проблем комплекса Сен-Жак сразу же   после бомбардировки порта Бейрута.

Приветствуя мэра и членов совета, Его Святейшество сказал: «То, что мы делаем с нашими людьми, - это наш долг и в то же время наша честь. Что бы  мы  ни делали, мы в долгу перед людьми.  Когда мы  говорим, что церковь принадлежит народу, это не лозунг, а сама глубинная суть церкви, из которой проистекает ее миссия. Мы лично и наш Святой Престол будем и впредь практически с полной преданностью поддерживать наш народ. Восстановление ливанских армян является приоритетом. При активном участии каждого из  нас мы продолжим восстановление ливанского армянства, возрождение, реорганизацию его структур и поддержку нуждающихся семей». 

По этому случаю Его Святейшество подчеркнул необходимость сохранения сильного армянского имиджа Бурдж  Хаммуда», - говорится в заявлении.


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