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COVID-19:  в Армении подтверждено 453 случая заражения, 487 случаев излечения, 7 случаев смерти

COVID-19:  в Армении подтверждено 453 случая заражения, 487 случаев излечения, 7 случаев смерти

По состоянию на 11:00 часов  12 сентября в Армении было подтверждено 248 850 случаев заболевания коронавирусом, из которых 232 528 случаев  излечения, а 5002 случая смерти. В настоящее время лечение от коронавирусной болезни проходят 10 146 пациентов. Всего был  проведен  1 612 671 тест.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве  здравоохранения Республики Армения, 11 сентября было проведено 5227 анализов, по результатам которых подтверждено 453 новых случая заболевания коронавирусом, 487 случаев выздоровления, 7 случаев смерти.

Накануне зарегистрирован 1 случай смерти, когда пациент  болел коронавирусной инфекцией, но умер от другого заболевания. Общее количество таких случаев - 1174.

 


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