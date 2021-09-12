COVID-19:  в Армении подтверждено 453 случая заражения, 487 случаев излечения, 7 случаев смерти

По состоянию на 11:00 часов 12 сентября в Армении было подтверждено 248 850 случаев заболевания коронавирусом, из которых 232 528 случаев излечения, а 5002 случая смерти. В настоящее время лечение от коронавирусной болезни проходят 10 146 пациентов. Всего был проведен 1 612 671 тест.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения Республики Армения, 11 сентября было проведено 5227 анализов, по результатам которых подтверждено 453 новых случая заболевания коронавирусом, 487 случаев выздоровления, 7 случаев смерти.

Накануне зарегистрирован 1 случай смерти, когда пациент болел коронавирусной инфекцией, но умер от другого заболевания. Общее количество таких случаев - 1174.