Соединенные Штаты не считают вопрос статуса Нагорного Карабаха решенным. Посол

Соединенные Штаты не считают статус Нагорного Карабаха решенным.

Как передает Арменпресс, об этом 11 сентября заявила посол США в Армении Линн Трейси в беседе с журналистами, комментируя возможность возобновления армяно-азербайджанских переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ.

По словам посла, Соединенные Штаты как сопредседатель Минской группы делают все возможное, чтобы вернуть стороны за стол переговоров под эгидой сопредседателей Минской группы, поскольку считают, что вопросы мира и безопасность должны решаться с помощью дипломатии.

"Госсекретарь Блинкен по разным поводам ясно заявлял о нашей приверженности. Это, конечно, очень сложная задача. Напряжение 30-летнего состояния войны не может быть снято в одночасье. Однако мы понимаем, что есть некоторые вопросы, которые необходимо решить, и одна из них, как я уже сказала ранее, заключается в том, что мы не рассматриваем статус Нагорного Карабаха решенным ('We don’t consider the status of Nagorno Karabakh resolved' - ред.) и, следовательно, продолжим держать этот вопрос в повестке дня Минской группы", - сказала посол Линн Трейси.

23 августа посол США в Армении заявила журналистам на мероприятии в Сюнике, что, по ее мнению, нагорно-карабахский конфликт не урегулирован до тех пор, пока не урегулированы последствия недавней войны и статус Нагорного Карабаха не решен.