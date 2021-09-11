Министр ИД РА высоко оценил позицию Нидерландов в отношении агрессии, развязанной Азербайджаном

11 сентября министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян принял посла Нидерландов в Армении Николаса Схермерса.

Министр иностранных дел Армении и посол Нидерландов выразили удовлетворение позитивной динамикой армяно-нидерландских отношений и высоким уровнем политического диалога, подчеркнув роль относительно недавно созданного резидент-посольства Нидерландов в Ереване в углублении сотрудничества.

Как передает Арменпресс, Арарат Мирзоян подчеркнул готовность армянской стороны к углублению сотрудничества в сферах сельского хозяйства, инноваций и информационных технологий.

В контексте программы реформ в Армении стороны подчеркнули важность сотрудничества в укреплении демократических институтов, прав человека и верховенства закона.

Министр Мирзоян и посол Схермерс обсудили ситуацию, сложившуюся после 44-дневной войны в Арцахе, а также гуманитарные вопросы, требующие безотлагательного решения. Подчеркнута необходимость немедленной репатриации армянских военнопленных и мирных жителей, содержащихся в Азербайджане.

Глава МИД РА высоко оценил позицию нидерландской стороны в отношении агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха, принятие парламентом Нидерландов резолюций, осуждающих действия Азербайджана и Турции.

В то же время министр Мирзоян подчеркнул, что продолжающиеся провокационные действия и агрессивная риторика Азербайджана должны получить надлежащую и адресную реакцию со стороны международного сообщества.