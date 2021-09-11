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Мирзоян представил послу Казахстана ситуацию после проникновения Азербайджана на территорию РА

Мирзоян представил послу Казахстана ситуацию после проникновения Азербайджана на территорию РА

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян принял посла Казахстана в Армении Болата Иманбаева.

Собеседники выразили удовлетворение динамичным развитием двусторонних отношений и высоким уровнем политического диалога. Они также подчеркнули шаги, предпринятые для полноценного использования существующего потенциала армяно-казахстанских отношений в ряде областей, включая торговую, экономическую, научную, культурную, высокотехнологичную и другие области. В этой связи была подчеркнута роль Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Республикой Казахстан. 

Об этом  Арменпресс сообщили в МИД РА.

Министр Мирзоян и посол Иманбаев  также коснулись перспектив взаимовыгодного сотрудничества двух стран в международных и региональных организациях, в частности, в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ООН.

Арарат Мирзоян привлек внимание собеседника на ситуацию, сложившуюся в результате проникновения Вооруженных сил Азербайджана  на суверенную территорию Республики Армения, подчеркнув недопустимость такой практики и необходимость установления долгосрочного  мира и стабильности в регионе.  В этом контексте министр Мирзоян также отметил важность  возобновления мирного процесса по Нагорному Карабаху под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.


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