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В Баку Мурадов представил Гасанову нового командующего российским миротворческим контингентом

В Баку Мурадов представил Гасанову нового командующего российским миротворческим контингентом

Генерал-лейтенант Рустам Мурадов в Баку представил  министру  обороны Азербайджана Закиру Гасанову нового командующего российским миротворческим контингентом генерал-майора Михаила Кособокова.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на   Минобороны Азербайджана. 

Отмечается, что на встрече обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе.

Рустам Мурадов вылетел в Баку из Махачкалы, где вчера, 10 сентября, заявил, что положительно оценивает деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Он отметил также, что по истечении 5-летнего срока, установленного трехсторонним заявлением, будет принято решение о продлении российской миротворческой миссии.

Генерал-майор Михаил Кособоков, ранее занимавший должность заместителя командующего 58-м объединением ВС РФ (Южный военный округ), назначен командующим российским миротворческим контингентом в порядке ротации. 

9 сентября в Ереване Михаила  Кособокова   принял министр  обороны Армении Аршак  Карапетян.

 


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