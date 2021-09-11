В Баку Мурадов представил Гасанову нового командующего российским миротворческим контингентом

Генерал-лейтенант Рустам Мурадов в Баку представил министру обороны Азербайджана Закиру Гасанову нового командующего российским миротворческим контингентом генерал-майора Михаила Кособокова.

Как передает Арменпресс, об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что на встрече обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе.

Рустам Мурадов вылетел в Баку из Махачкалы, где вчера, 10 сентября, заявил, что положительно оценивает деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Он отметил также, что по истечении 5-летнего срока, установленного трехсторонним заявлением, будет принято решение о продлении российской миротворческой миссии.

Генерал-майор Михаил Кособоков, ранее занимавший должность заместителя командующего 58-м объединением ВС РФ (Южный военный округ), назначен командующим российским миротворческим контингентом в порядке ротации.

9 сентября в Ереване Михаила Кособокова принял министр обороны Армении Аршак Карапетян.