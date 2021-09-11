В посольстве США минутой молчания почтили память жертв терактов 11 сентября

Посольство США в Армении почтило минутой молчания память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает страница посольства США в Армении в Facebook.

Согласно источнику, посол Линн Трейси, американские и местные сотрудники посольства собрались у здания посольства 11 сентября, чтобы минутой молчания почтить память жертв нападения, случившегося 20 лет назад.

В этот день двадцать лет назад 19 боевиков из террористической группировки «Аль-Каида» захватили четыре американских пассажирских авиалайнера. Двое террористов нацелились на самые высокие в то время здания в Нью-Йорке - два здания-близнеца Всемирного торгового центра, а третий направился в Пентагон. Четвертый самолет направлялся в столицу Вашингтона, но разбился, находясь недалеко от города Шанксвилл. По официальным данным, в результате терактов погибли 2977 человек —граждане 90 стран мира. Пострадали более 6000 человек.