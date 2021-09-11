Новоназначенный посол Бельгии вручил копии верительных грамот министру ИД РА

11 сентября министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян принял новоназначенного посла Королевства Бельгия в Республике Армения Марка Михильсена (резиденция в Москве) по случаю вручения им копий верительных грамот.

Как сообщили Арменпресс в министерстве иностранных дел Армении, поздравив Марка Михильсена со вступлением в должность, министр Мирзоян выразил уверенность, что деятельность посла будет способствовать развитию армяно-бельгийского многостороннего сотрудничества, политического диалога, двусторонней и многосторонней повестки дня.

Министр иностранных дел Республики Армения и посол Бельгии обсудили существующие возможности для расширения торгово-экономических отношений и активизации сотрудничества в области высоких технологий. Обе стороны также договорились о возобновлении авиасообщения Ереван-Брюссель.

Собеседники коснулись сотрудничества РА-ЕС. Арарат Мирзоян подчеркнул, что эффективная реализация Соглашения о всеобъемлющем расширенном партнерстве Армения-ЕС, ратифицированного Бельгией, а также реализация инклюзивных программ в рамках Восточного партнерства будут способствовать углублению двусторонних отношений и отраслевого сотрудничества.

Министр Мирзоян и посол Михильсен обменялись мнениями по вопросам регионального мира и безопасности. Приветствуя позицию Бельгии по этому вопросу, прочный и прочный мир в регионе может быть достигнут только путем всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта - под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.