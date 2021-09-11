Россия передала Таджикистану 12 бронетранспортеров

На фоне нестабильной обстановки в Афганистане Минобороны РФ передало ВС Таджикистана 12 модернизированных бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М с комплектами запасных частей к ним.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Минобороны России.

Согласно источнику, торжественная церемония передачи военной техники прошла в Душанбе. В церемонии передачи техники от российской стороны принял участие заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор (ЦВО) Евгений Циндяйкин.