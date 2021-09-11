Армен Саркисян принял участников конференции «Международная свобода вероисповедания и мир»

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял в Президентском дворце участников Международной конференции по международной религиозной свободе и миру, представителей церквей-побратимов, христианских организаций, ученых и общественных деятелей из разных стран.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, директор отдела внешних сношений и протокола Первопрестола Его Преосвященство архиепископ Натан Ованнесян представил цель и повестку дня конференции, в частности, отметив, что в ходе конференции, организованной Проповедническим центром Первопрестола и Арцахским комитетом по сохранению культурного и культурного наследия, обсуждались современные вызовы мира, а также ряд проблем, стоящих перед нашим народом в послевоенной ситуации: «Мы сосредоточили внимание на вопросах сохранения армянских религиозных, исторических и культурных памятников на территориях, неподконтрольных Армении, не только с точки зрения сохранения их физического состояния, но и с точки зрения продолжения их функционирования».

Приветствуя участников конференции, президент Саркисян подчеркнул, что вопросы, поднятые на конференции, имеют большое значение для нашего народа. «Вопросы, которые вы обсуждали, имеют первостепенное значение для всех нас, для народа Армении, для народа Арцаха, для всех армян и для всего человечества».

Президент отметил, что разные народы по-разному определяют свою национальную идентичность, а армянская идентичность зиждется на христианской вере и церкви. «Речь идет не только о вере, о роли церкви, но и о национальной идентичности армян. Вы можете проиграть в битве, вы можете проиграть в войне, но если вы не потеряете свою идентичность, вы всегда будете готовы к дальнейшим победам, потому что у вас есть вера, сильная идентичность и вы – возродившаяся, выжившая нация. Мы действительно выжившая нация. Выживание предполагает уважение к другим. В Арцахе, переезжая из города в город, из деревни в деревню, вы открываете для себя историю, богатые культурные и архитектурные памятники. Находясь в Шуши как Президент Республики Армения, я был очень горд. Я гордился не только тем, что в городе есть прекрасные церкви, но и тем, что мои соотечественники вложили силы и финансовые средства в восстановление мечети в Шуши. Это говорит не только о религиозной свободе, но и о человеческом поведении».

Президент подчеркнул, что сегодня, как и любого армянина, его беспокоит судьба тысяч исторических и религиозных памятников, которые не находятся под контролем армянской стороны. «Эти опасения оправданы, потому что, когда мы возвращаемся назад на более чем сто лет, мы вспоминаем Геноцид армян, когда армяне потеряли не только свою родину, но и большинство наших церквей, культурных центров, архитектурных памятников, которые систематически разрушались. И учитывая все это, можно сказать, что территории, которые сегодня находятся под контролем азербайджанцев, постигнет та же участь», - сказал президент.

У всех нас есть различия, даже будучи христианами, у нас есть различия, однако эти различия - не Берлинские стены. Уважая эти различия, мы можем ценить друг друга и учиться друг у друга. В случае с Арцахом все голоса должны объединиться, чтобы защитить народ Арцаха, реализовать свое право выбирать, а также защитить культурные и религиозные ценности, созданные на протяжении тысячелетий».

Президент Саркисян поблагодарил гостей за участие в конференции и визит в Армению. «Я уверен, что у нашего народа достаточно сил, чтобы встать на ноги и бороться за нашу веру, нашего Бога, нашу культуру, нашу церковь. У нас будет достаточно сил, чтобы вместе с друзьями встать: а вы наши друзья".