COVID-19: в Арцахе зарегистрировано 5 новых случаев

10 сентября в Республике Арцах было проведено 86 тестов, по результатам которых зарегистрировано 5 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

В Арцахе 20 инфицированных сейчас проходят стационарное лечение от коронавирусной болезни. Врачи оценивают состояние здоровья 4 пациентов как тяжелое, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому.

В 2021 году в Арцахе в лаборатории на выявление коронавируса прошли обследование 12 200 граждан, у 1088 из которых тесты дали положительный результат.

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как можно раньше.

Как говорится в сообщении Министерства здравоохранения Арцахской Республики, вакцинация против коронавирусной болезни (COVID-19) проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения Республики Арцах, в медицинском объединении «Аревик», в районных медицинских объединениях.