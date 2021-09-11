Идеологическая цель организаторов теракта против США провалилась. Ален Симонян

Спикер Национального Собрания Республики Армения Ален Симонян прокомментировал теракт в Нью-Йорке 20 лет назад.

Как передает Арменпресс, председатель НС напомнил, что в результате террористических актов и взрыва двух небоскребов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 20 лет назад погибли около 3 тысяч человек.

«Оглядываясь назад, можно констатировать, что идеологическая цель организаторов теракта против Америки провалилась. 11 сентября - 11-го числа 9-го месяца этого памятного года террористам не удалось сломить доверие граждан к службе 911. «К сожалению, даже после терактов в США мы наблюдаем множество терактов и необратимых человеческих потерь», - сказал Симонян.

Он подчеркнул, что Армения присоединилась к глобальной повестке дня по борьбе с терроризмом и обеспечению безопасности мира, подчеркнув при этом, что предотвращение всеобщего зла является приоритетом.

«Мы преклоняемся перед памятью невинных жертв катастрофы, постигшей человечество», - заключил председатель НС.

В этот день двадцать лет назад 19 боевиков из террористической группировки «Аль-Каида» захватили четыре американских пассажирских авиалайнера. Двое террористов нацелились на самые высокие в то время здания в Нью-Йорке - два здания-близнеца Всемирного торгового центра, а третий направился в Пентагон. Четвертый самолет направлялся в столицу Вашингтона, но разбился недалеко от города Шанксвилл.