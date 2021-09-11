COVID-19: подтвержден 731 новый случай, 16 человек скончались

В Армении за один день было проведено 6511 тестов. По состоянию на 11:00 часов 11 сентября подтвержден 731 новый случай заболевания коронавирусом, 635 граждан выздоровели, 16 умерли.

Таким образом, общее количество проведенных тестов достигло 1 607 444.

Как передает Арменпресс, всего подтверждено 248 397 случаев заболевания коронавирусом, по результатам которых 232 041 человек вылечены, а 4995 умерли. 10188 пациентов проходят курс лечения от коронавируса на данны момент.

Накануне было зарегистрировано 3 случая смерти, когда пациент болел коронавирусной инфекцией, но умер от другого заболевания.

Общее количество таких случаев - 1173.