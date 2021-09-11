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COVID-19: подтвержден 731 новый случай, 16 человек скончались

COVID-19: подтвержден 731 новый случай, 16 человек скончались

В Армении за один день было проведено 6511 тестов. По состоянию на 11:00 часов  11 сентября подтвержден 731 новый случай заболевания коронавирусом, 635 граждан выздоровели, 16 умерли.

Таким образом, общее количество проведенных тестов достигло 1 607 444. 

Как  передает Арменпресс, всего подтверждено 248 397 случаев заболевания коронавирусом, по результатам  которых 232 041 человек вылечены, а 4995 умерли. 10188 пациентов   проходят курс лечения от коронавируса на данны   момент.

Накануне было зарегистрировано 3 случая смерти, когда пациент  болел коронавирусной инфекцией, но умер от другого заболевания. 

Общее количество таких случаев - 1173.


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