20 лет после теракта 9/11. Президент США примет участие в поминальных мероприятиях в Нью-Йорке

Президент США Джо Байден и его жена Джилл прибыли в Нью-Йорк для участия в мероприятиях к 20-й годовщине террористических атак 11 сентября 2001 года.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Белый дом.

В этот день двадцать лет назад 19 боевиков из террористической группировки «Аль-Каида» захватили четыре американских пассажирских авиалайнера. Двое террористов нацелились на самые высокие в то время здания в Нью-Йорке - два здания-близнеца Всемирного торгового центра, а третий направился в Пентагон. Четвертый самолет направлялся в столицу Вашингтона, но разбился недалеко от города Шанксвилл.

По официальным данным, в результате терактов погибло 2977 человек — граждан 90 стран, более 6 тысяч человек получили ранения.