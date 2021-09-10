Вопрос признания власти движения "Талибан" будет рассматриваться в зависимости от его действий. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В зависимости от того, как "Талибан" будет выполнять свои заявленные цели и принципы своей власти, это признание будет рассматриваться в конкретном смысле", - сказал Лавров на форуме современной журналистики "Вся Россия-2021".

"Все сейчас говорят о том, что с "Талибаном" надо иметь отношения. Включая тех, кто спешно вывез свои посольства из страны, чего мы не делали... Разговаривать с "Талибаном" неизбежно придется. Уже приходится практически всем", - сказал министр.

"Наше посольство работает. Мы его состав оптимизировали, практически все члены семей - женщины и дети - уехали. Но боеспособный коллектив (остался - ред.), они очень полезную информацию нам доставляют, которую мы используем в контактах с зарубежными партнерами", - добавил Лавров.