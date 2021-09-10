В Киеве состоялась встреча главы армянской общины Украины и посла Армении

В Киеве, в центральном офисе Союза армян Украины 10 сентября состоялась встреча руководства организации с новым послом Армении в Украине Владимиром Карапетяном.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на AnalitikaUA.net, глава Союза армян Украины Вилен Шатворян поприветствовал новоназначенного посла Республики Армения Владимира Карапетяна, выразив надежду на еще более тесное сотрудничество между Киевом и Ереваном.

Глава армянской общины Вилен Шатворян представив деятельность Союза армян Украины, рассказал также об инициативах организации в Армении. В частности, о масштабной помощи в ходе 44-дневной войны и после, о благотворительных и социальных программах и скором открытии скейт-парка – подарок от Союза армян Украины столице Армении.

В рамках встречи обсуждался широкий круг вопросов, связанных с деятельностью общины, ее роли в укреплении отношений Украины и Армении.

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Украине Владимир Карапетян рассказал о внешнеполитических приоритетах официального Еревана, о планах по укреплению отношений между двумя странами. Стороны выразили готовность к сотрудничеству.

Во встрече также приняли участие ряд региональных представителей Союза армян Украины, главы общин, заместители председателя организации и глава Союза армянской молодежи Украины.