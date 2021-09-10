В своем вандализме азербайджанцы очень похожи на турок и исламистских террористов: российский эксперт

Азербайджанцы в своем отношении к армянскому культурному наследию очень похожи на турок и террористов ИГИЛ. В беседе с Арменпресс об этом сказал заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев, коснувшись политики Азербайджана по уничтожению армянского культурного наследия, вандализму и этнической чистке армянского населения в оккупированных районах Арцаха.

Евсеев считает, что России сложно препятствовать такой политике Азербайджана. По его словам, международное сообщество и, в частности, дружественные Армении страны, такие как Франция, могут сыграть большую роль в этом вопросе.

«Россия попыталась помочь сохранить наследие там, где смогла. Так произошло, например, с Дадиванком. Но проблема в том, что азербайджанцы в своем отношении к армянскому культурному наследию очень похожи на турок. Думаю, что этот вопрос должен быть поднят международным сообществом.

Почему международное сообщество не реагирует на разрушение памятников истории и культуры? Пусть Франция занимается этим, подняв вопрос в Совете Безопасности ООН. Этим должны заниматься друзья Армении. Они должны заявить, что международное сообщество считает такое отношение к культуре неприемлемым, чтобы в конце концов азербайджанцы предстали в глазах мира как люди, разрушающие культуру других.

А кто разрушает культуру других? Например, «Исламское государство», в частности, в Сирии. В данном случае получается, что азербайджанцы своим поведением очень похожи на террористов «Исламского государства», ваххабитов. Такие параллели необходимо проводить, чтобы оказывать давление на международное сообщество», - сказал Владимир Евсеев.

По словам Евсеева, то, что власти Азербайджана и дальше будут оказывать давление на армян Арцаха с более выгодных позиций после войны, было предсказуемо. Но в данном случае, по его словам, многое зависит не от России и российских миротворцев, а от армян Арцаха.

По словам Евсеева, самое главное, чтобы армянское население оставалось в Арцахе. Собеседник подчеркнул, что армяне Арцаха должны постараться адаптироваться к новой сложной послевоенной ситуации и любой ценой остаться в Арцахе, иначе присутствие там российских миротворцев будет бессмысленным.

«Если армяне продолжат жить в Карабахе, у России будет законное право присутствовать там. Но если армяне уйдут, российским миротворцам там нечего будет делать», - сказал эксперт.

Факты систематического уничтожения армянского исторического и культурного наследия на оккупированных вооруженными силами Азербайджана территориях Республики Арцах, регулярно публикуются в онлайн-прессе, в том числе на сайте о военные преступления Азербайджана war.karabakhrecords.info.

Арам Саркисян