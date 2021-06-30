Предстоящие на 1 сентября мероприятия
18:24, Сентябрь 10, 2021
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09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
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Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
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- 18:27 Азиатские индексы - 10-09-21
- 18:24 Предстоящие на 1 сентября мероприятия
- 17:48 Резервисты вышли на боевые позиции
- 17:33 Президент Республики Арцах провел расширенное рабочее совещание
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- 16:41 В Украине - 3 615 новых случаев коронавируса
- 16:35 Аруш Арушанян останется под арестом: суд отклонил ходатайство защитника
- 16:06 В МИД заявили о риске неконтролируемого потока мигрантов из Афганистана
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- 15:44 Певица Сибил песней «Молитва Авроры» призывает мир к миру и справедливости
- 15:32 Давид Бабаян и Католикос Всех Армян обсудили послевоенную ситуацию в Арцахе
- 15:26 Премьер Грузии назвал строительство нового тоннеля проектом века
- 15:21 Я благодарен за Ваш вклад в дело дружбы двух народов: президент Армении принял Джонатана Лакотта
- 15:10 Россия отменила ограничения на ввоз помидоров и перца из Турции
- 14:55 Проблемы винодельческой сферы решаемы: подведены итоги 5-летней деятельности Фонда виноделия
- 14:37 На XXX Международном экономическом форуме Армению представлял глава ИОБПП Георгий Аветисян
- 14:33 В Египте выявлен самый высокий с конца июня суточный COVID-прирост
- 14:13 Израиль работает с Россией по ситуации в Сирии: глава МИД Израиля Яир Лапид
- 14:04 Армяно-индийские экономические отношения имеют большой потенциал для развития: Тигран Хачатрян принял посла Индии
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