Президент Республики Арцах провел расширенное рабочее совещание

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 10 сентября провел расширенное рабочее совещание.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, были обсуждены вопросы, связанные с предоставлением статуса участника боевых действий лицам, принявшим участие в обороне Республики Арцах в ходе войны, развязанной Азербайджаном в 2020 году против Арцаха.

С докладом о проделанной работе выступил председатель межведомственной комиссии по вышеуказанным вопросам, заместитель секретаря Совета безопасности Республики Арцах Самвел Шахраманян.

Президент Арутюнян поручил ответственным лицам компетентных органов уточнить подходы и порядок предоставления статуса, исключая несправедливые решения.