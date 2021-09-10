Россия и Белоруссия сформируют единую аграрную политику

Россия и Белоруссия договорились о формировании единой аграрной политики, говорится в совместном заявлении председателя правительства РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Белоруссии Романа Головченко, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Главы правительств двух стран 10 сентября провели заседание совета министров Союзного государства. По итогам заседания одобрены "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы" и 28 союзных программ, направленных на реализацию задач по укреплению российско-белорусской интеграции.

"Стороны договорились осуществить сближение законодательства в области сельского хозяйства с целью увеличения объемов взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией, снятия административных барьеров, обеспечения продовольственной безопасности и совместного научно-технического развития сельского хозяйства", - говорится в заявлении.

Помимо этого, страны договорились о принятии нормативных правовых актов, обеспечивающих единые требования в области регулирования торговли и общественного питания, а также о гармонизации законодательства в данной сфере.