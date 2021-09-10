На азербайджано-иранской границе прозвучали выстрелы

На азербайджано-иранской границе недалеко от села Беюк Бехменли пограничный наряд Азербайджана 8 сентября примерно в 00:57 выявил нарушение государственной границы тремя неизвестными лицами со стороны Исламской Республики Иран. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, об этом говорится в совместной информации ГПС и генпрокуратуры Азербайджана.

Сообщается, что нарушители проигнорировали команду «Стой!» и предупредительный выстрел в воздух пограничного наряда и попытались скрыться, против них было применено оружие.

Нарушитель границы, получивший легкое ранение в руку, был доставлен в Физулинскую центральную районную больницу, ему оказали необходимую медицинскую помощь. В ходе расследования задержанный представился как гражданин Ирана Замани Мираскер Мирага (1981 г.р.). При проверке содержимого его сумки в ней было обнаружено около 11 кг 700 гр веществ, похожих на наркотики.

Иранская сторона проинформирована об инциденте.