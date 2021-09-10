В Украине - 3 615 новых случаев коронавируса

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 3 615 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Минздрав в Фейсбуке, передает Арменпресс.

"За сутки 9 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 3 615 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 348, медработников - 61)", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (406), Харьковской (341), Львовской (292), Черновицкой (235) и Одесской (235) областях.

Отмечается, что за прошедшие сутки госпитализировано 1 056 человек, в то же время выздоровели 1 310 человек. Также зарегистрировано 76 летальных исходов.

В Минздраве проинформировали, что за всё время пандемии в Украине COVID-19 заболели 2 310 554 человека, из них выздоровели 2 218 873 человека, умерли 54 251 человек. В стране проведено в общей сложности 12 217 031 ПЦР-тестирование (за прошедшие сутки 28 961).