Аруш Арушанян останется под арестом: суд отклонил ходатайство защитника

Суд общей юрисдикции Сюникской области отклонил ходатайство адвоката о замене содержания под стражей главы общины Гориса Аруша Арушаняна залогом. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщил его адвокат Эрик Алексанян. Аруш Арушанян останется под стражей.

Ранее прокуратура распространила сообщение, что руководитель общины Горис Сюникской области РА в ходе предвыборной кампании на внеочередных выборах в Национальное собрание РА 20 июня преднамеренно подготовил тяжкое преступление - дача взятки двум или более избирателям села Караундж той же общины за участие в выборах и голосование за блок партий «Айастан». Однако по не зависящим от его воли обстоятельствам преступление не было доведено до конца. Кроме того, была получена фактическая информация, что он препятствовал свободному осуществлению избирательного права некоторыми избирателями общины Караундж Гориса во время тех же выборов, а также принуждал избирателей голосовать за партийный блок, используя другие стедства. Соответственно, по уголовному делу были получены достаточные доказательства совершения вышеуказанных деяний, в отношении Аруша Арушаняна возбуждено уголовное дело по статье 35-154.2 части 4, пункту 2 Уголовного кодекса РА, части 2 статьи 38-149 статьи 4, пункта 3 Уголовного кодекса РА.