Аргишти Кярамян в Беларуси принял участие в трехсторонней встрече

В связи с 10-летием формирования Следственного комитета Республики Беларусь и Днем служащего Органа предварительного следствия 10 сентября 2021 г. в Следственном комитете Беларуси состоялась трехсторонняя встреча председателей Следственных комитетов Армении, России и Беларуси - Аргишти Кярамяна, Александра Бастрыкина и Дмитрия Горы.

Как сообщили «Арменпресс» в СК Армении, в составе армянской делегации в Беларусь отправились также заместитель председателя комитета Арсен Айвазян и начальник отдела обеспечения международных опросов Сергей Таирян.

Накануне в Следственном комитете Республики Беларусь состоялась рабочая встреча между Дмитрием Горой и Аргишти Кярамяном.

В ходе встречи стороны достигли договоренности о продолжении и развитии сотрудничества.