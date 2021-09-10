В МИД заявили о риске неконтролируемого потока мигрантов из Афганистана

Риски неконтролируемого потока беженцев из Афганистана беспокоят РФ и страны Центральной Азии, ОДКБ и ШОС поддерживают контакты по этому вопросу. Как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин.

"Юридически оформленный механизм обмена информацией с партнерами в Центральной Азии по беженцам из Афганистана в настоящее время отсутствует. Вместе с тем по линии министерств иностранных дел и загранучреждений, а также институтов ОДКБ и ШОС активно поддерживаются соответствующие контакты. Вопрос возможного неконтролируемого потока беженцев беспокоит как Россию, так и граничащие с Афганистаном страны Центральной Азии", - сказал Волынкин.

Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

ября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.