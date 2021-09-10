Давид Бабаян и Католикос Всех Армян обсудили послевоенную ситуацию в Арцахе

Католикос всех армян Гарегин II 10 сентября в Первопрестольном Святом Эчмиадзине принял министра иностранных дел Республики Арцах Давида Бабаяна.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД Республики Арцах, на встрече были затронуты вопросы, касающиеся послевоенной ситуации в Арцахе и отношений церковь-общество.

Давид Бабаян выразил признательность Католикосу Всех Армян за постоянное внимание, проявляемое к Арцаху, а также за большое содействие его развитию и укреплению. Он подчеркнул ключевую роль Армянской Апостольской церкви в деле сохранения армянской независимой государственности и армянской национальной идентичности.

Во встрече принимал участие и предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви епископ Вртанес Абраамян.