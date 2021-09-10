Я благодарен за Ваш вклад в дело дружбы двух народов: президент Армении принял Джонатана Лакотта

Президент республики Армен Саргсян в связи с завершением дипломатической миссии в нашей стране сегодня принял чрезвычайного и полномочного посла Французской Республики в Республике Армения Джонатана Лакотта.

Президент высоко оценил дипломатическую службу посла Лакотта в Армении и выразил благодарность за его личные усилия, направленные на углубление традиционно дружественных армяно-французских отношений.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении, Армен Саргсян выразил послу свою благодарность: «Я благодарен за Вашу активную и эффективную работу в ходе дипломатической миссии в Армении».

Он передал послу Джонатану Лакотту благодарственное письмо, подчеркнув его большой вклад в дело дружбы двух стран и народов.

Джонатан Лакотт, в свою очередь, высоко оценил оказанное президентом Саргсяном доверие к его деятельности. Он сказал, что был и останется одним из лучших друзей Армении и продолжит вносить свой вклад в углубление армяно-французских дружественных отношений.