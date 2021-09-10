Проблемы винодельческой сферы решаемы: подведены итоги 5-летней деятельности Фонда виноделия

Фонд виноградарства и виноделия Армении подвел итоги 5-летней деятельности.

Как сообщает «Арменпресс», заместитель министра экономики Армении Арман Ходжоян отметил, что фонд в винодельческой отрасли, с точки зрения ее развития, имеет большую роль.

«Фонд и правительство всегда хотели достойно представлять отрасль виноградарства, в которой довольно много проблем. Они требуют решений, которые внедряются постепенно. Благодаря фонду мы смогли создать систему, которая своей работой способствует развитию сектора», - сказал Ходжоян, добавив, что они стремятся создать развивающуюся и развитую промышленность.

Он также отметил, что правительство реализует программы, направленные на развитие всей сферы, часть из которых реализуется посредством фонда, а другая часть - Министерства экономики.

Директор фонда Заруи Мурадян сообщила, что они провели мероприятия по систематизации сфер виноградарства и виноделия.

«Армянское вино обладает неповторимым ароматом, имеет все предпосылки, чтобы на международном рынке занять достойное конкурентное место. Основная миссия фонда - способствовать развитию виноградарства в Армении как гарантии качества винодельческой продукции», - сказала Заруи Мурадян.

Исполняющий обязанности директора Комитета по туризму РА Альфред Кочарян высказался, что представления туристов об армянском вине изменились.

«Мы наше вино уже с гордостью представляем миру. Ни одно туристическое мероприятие не обходится без рекламы армянского вина. В прошлом Армения была более известна как культурное и религиозное направление, но сегодня мы работаем над тем, чтобы наши продукты были максимальными», - сказал Кочарян.

В ходе мероприятия были представлены реализованные фондом проекты, которые обеспечили поступательный рост секторов виноградарства и виноделия и имеют стратегическое значение для дальнейшего устойчивого развития этой отрасли.

Одна из таких программ - проект создания реестра расположения виноградников в Республике Армения, в рамках которого исследованы площади в 28 600 га в областях Армавир, Арарат и Арагацотн. В результате определены территории для 9 911 га виноградников.

Расположение виноградников, создание геоинформационной системы позволит создать единую электронную информационную систему, которая будет содержать постоянно обновляемую информацию обо всех заинтересованных сторонах, занимающихся виноградниками, выращиванием урожая, закупками и хранением.

Для развития культуры потребления вина в Армении фонд реализовал ряд программ, благодаря которым последние 10 лет потребление вина на душу населения от 0,6 литра увеличилось до 3,5 литра. С целью улучшения этих показателей фонд провел количественное и качественное исследование «Культура потребления вина в Армении: анализ общественного мнения», выявив особенности поведения армянских потребителей.

За 5 лет работы Фонд нацелился на потенциальные рынки экспорта армянских вин, расширив географию экспорта армянских вин до 36 стран. В целях повышения узнаваемости армянских вин на международных рынках, увеличения объемов экспорта Фонд принял участие в 20 международных выставках вин, на которых демострировал армянские вина.

В ведущих странах (Россия, Китай, Франция, Австрия, Испания, Италия, Япония, Канада, США, Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Южная Корея и др.) проведено более 50 дегустаций/презентаций. В престижных международных интернет-изданиях (Forbes, BBC, Decanter, Wine & Spirits, Simple Wine News, Elle, Wine Explorers, London Wine Fair и др.) об армянских винах и армянском винном наследии опубликовано более 80 статей. На самых престижных Международных винных конкурсах армянские вина завоевали более 39 золотых, 2 серебряных, 17 бронзовых медалей, были отмечены грамотами и грамотами.

С целью контроля качества армянских вин и повышения узнаваемости Армении на международной арене путем своих высококачественных вин в 2021 году был создан зонтичный бренд «Вина Армении», под которым будут демонстрироваться армянские вина, зафиксировавшие на слепых дегустациях высокие показатели.

На отчетном мероприятии были представлены проекты, продвигающие энотуризм, одним из которых является винный справочник «Познай Армению в кубке вина».